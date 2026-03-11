Le Acli della Sardegna, in collaborazione con Crei, Ipsia e i Giovani delle Acli, confermano anche per il 2026 l’organizzazione di un Corso di geopolitica e relazioni internazionali. Il ciclo di incontri sulla geopolitica è un’iniziativa culturale e formativa dedicata all’analisi delle dinamiche internazionali contemporanee. Gli appuntamenti intendono offrire strumenti di lettura e di approfondimento sui principali temi della politica globale, con uno sguardo a eventi, conflitti e trasformazioni in corso nei diversi contesti regionali.

L’iniziativa si articola in 6 momenti formativi della durata di due ore. Per ogni incontro è prevista una presentazione iniziale, un focus su casi studio e un dibattito moderato. Il corso è pensato per un pubblico interessato alla politica internazionale — tra cui giovani, formatori e insegnanti — partendo dalla considerazione che, in un mondo sempre più interconnesso e complesso, comprendere le dinamiche geopolitiche è utile per interpretare i cambiamenti e leggere con maggiore consapevolezza l’attualità. Gli incontri prevedono il confronto con accademici, analisti ed esperti del settore.

Nel corso delle lezioni saranno affrontati temi legati agli attuali equilibri internazionali: conflitti armati, trasformazioni geopolitiche, influenze delle potenze globali, processi di transizione politica, migrazioni, risorse e sfide ambientali. Tra gli argomenti in programma anche l’emergere di nuove leadership internazionali, i conflitti regionali, le dinamiche di neocolonialismo e le influenze esterne di attori globali come Stati Uniti, Russia, Cina e Unione Europea, insieme alle sfide demografiche ed economiche.

