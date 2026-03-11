Geopolitica e relazioni internazionali, a Cagliari il corso delle AcliUn ciclo di incontri per offrire al pubblico gli strumenti di comprensione critica delle dinamiche contemporanee
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Le Acli della Sardegna, in collaborazione con Crei, Ipsia e i Giovani delle Acli, confermano anche per il 2026 l’organizzazione di un Corso di geopolitica e relazioni internazionali. Il ciclo di incontri sulla geopolitica è un’iniziativa culturale e formativa dedicata all’analisi delle dinamiche internazionali contemporanee. Gli appuntamenti intendono offrire strumenti di lettura e di approfondimento sui principali temi della politica globale, con uno sguardo a eventi, conflitti e trasformazioni in corso nei diversi contesti regionali.
L’iniziativa si articola in 6 momenti formativi della durata di due ore. Per ogni incontro è prevista una presentazione iniziale, un focus su casi studio e un dibattito moderato. Il corso è pensato per un pubblico interessato alla politica internazionale — tra cui giovani, formatori e insegnanti — partendo dalla considerazione che, in un mondo sempre più interconnesso e complesso, comprendere le dinamiche geopolitiche è utile per interpretare i cambiamenti e leggere con maggiore consapevolezza l’attualità. Gli incontri prevedono il confronto con accademici, analisti ed esperti del settore.
Nel corso delle lezioni saranno affrontati temi legati agli attuali equilibri internazionali: conflitti armati, trasformazioni geopolitiche, influenze delle potenze globali, processi di transizione politica, migrazioni, risorse e sfide ambientali. Tra gli argomenti in programma anche l’emergere di nuove leadership internazionali, i conflitti regionali, le dinamiche di neocolonialismo e le influenze esterne di attori globali come Stati Uniti, Russia, Cina e Unione Europea, insieme alle sfide demografiche ed economiche.
(Unioneonline)