Le città di Porto Torres, Stintino e Alghero ospiteranno per la prima volta, nelle giornate dal 26 al 28 maggio, il prossimo congresso Europarc con l’obiettivo di promuovere il turismo sostenibile e le strategie per valorizzare i luoghi in linea con le priorità di conservazione dei luoghi. Una tre giorni in cui i protagonisti saranno il Parco nazionale dell’Asinara e il Parco regionale di Porto Conte. Ogni due anni, la rete della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (Cets) si riunisce per confrontarsi sulle questioni più urgenti relative allo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree protette. Nel 1993, Europarc pubblicò "Amandoli fino alla morte", un documento che esplorava il tema del turismo (sostenibile) nelle aree protette. Così ha dato il via allo sviluppo della Cets, che ad oggi è implementata in oltre 90 aree protette in tutta Europa. Il Parco dell’Asinara, ha già avviato la seconda fase della Carta, ottenendo l’adesione di diversi operatori in aumento ogni anno, che scelgono di migliorare la qualità dei servizi e dei prodotti per i visitatori dell’isola. Nei mesi scorsi anche Alghero ha scelto di seguire la stessa strada. Al centro di Europarc una serie di laboratori e workshop sul turismo per la rigenerazione, il turismo sostenibile e attivo nelle aree protette, sulla biodiversità, con le aziende in campo per conoscere i vantaggi della Cets, la Carta che sarà protagonista nella terza parte del congresso Europarc. La sessione includerà esempi di collaborazioni di successo, strumenti per la progettazione congiunta di pacchetti turistici sostenibili e approcci per garantire che le partnership offrano vantaggi reciproci sia alle aree protette che agli operatori turistici, salvaguardando al contempo il patrimonio naturale e culturale. Mercoledì 27 maggio avrete l'opportunità di visitare una delle due straordinarie aree costiere protette della Sardegna, il Parco Nazionale dell'Asinara o il Parco Naturale Regionale di Porto Conte , e di scoprire in prima persona come il turismo sostenibile viene pianificato, gestito e implementato in questi ambienti sensibili.

