Si terrà a Siurgus-Donigala il concorso intitolato a Gavino Gabriel, musicista compositore ricercatore “sardo doc” tempiese. Iniziativa di grande prestigio, ideata dalla Corale di Siurgus Donigala e promossa in collaborazione con l'Istituto comprensivo Mandas-Isili. Al concorso, giunto alla sua ventiseiesima edizione, potranno partecipare gli alunni che frequentano qualsiasi ordine di scuola e progetti riconosciuti a livello scolastico con età massima fino a 20 anni. Le categorie sono nove. L’iscrizione al concorso è gratuita, questo per agevolare e favorire la partecipazione delle scuole e dei ragazzi. Il concorso si svolgerà nel Teatro Civico comunale di Siurgus Donigala dal 5 all’8 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, le premiazioni si terranno invece alle 10 martedì 12 maggio.

L’obiettivo è promuovere nei giovani lo studio della musica sotto ogni aspetto a partire dalla scuola dell’infanzia e scoraggiare l’abbandono scolastico. Le domande d’iscrizione devono pervenire all’Istituto comprensivo statale di primo grado Isili-Mandas. Esemble vocale composto da sole voci femminile, la Corale è un’associazione culturale nata nel 1991 a Siurgus Donigala con lo scopo di divulgare e promuovere la Musica, con una particolare attenzione verso quelle che sono la cultura e le tradizioni del proprio paese. Eclettismo e versatilità sono tra le caratteristiche che fanno sì che il suo repertorio possa spaziare dal pop al gospel, dalla musica rinascimentale a quella moderna.

