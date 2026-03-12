Quarto appuntamento, domenica 15 marzo con “Passeg..Giare in Marmilla”. L’iniziativa pensata e coordinata dal Consorzio Turistico Due Giare, con il sostegno della Fondazione “Parte Montis” e la collaborazione di Pro loco e associazioni locali, fa tappa a Gonnosnò e Figu. Il programma di giornata prevede il ritrovo alle 8.30 e la partenza alle 9. I visitatori potranno ammirare il centro storico di Gonnosnò, il pozzo sacro di San Salvatore e le Tombe dei Giganti “Is Lapideddas”; a Figu, invece, tappa nella chiesetta della Natività. Quello di domenica sarà un percorso facile, adatto a camminatori abituali, della lunghezza di 7 chilometri e mezzo e un dislivello di 150 metri.

