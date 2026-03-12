Truffe online, telefoniche e di persona: come imparare a riconoscerle e a difendersi. E’ il tema dell’incontro in programma sabato prossimo a Soleminis, organizzato dalla “Grizzly Training Academy” con il patrocinio del Comune. L’obiettivo è prevenire i raggiri, soprattutto quelli verso persone anziane e fragili, soggetti maggiormente esposti al rischio di subire una truffa. Durante l’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, saranno illustrate le modalità attraverso le quali agiscono i malintenzionati e forniti consigli pratici su come difendersi. Le truffe possono essere messe a segno attraverso l’invio di una email, un sms o con una telefonata. Ma i truffatori possono presentarsi anche alla porta di casa o fermando le persone per strada. L’appuntamento è per le 18 al Centro polifunzionale di via Sirios. Ingresso libero.

