La possibile esclusione dai comuni montani fa discutere. Popolazione e Comune in allarme perché l’estromissione significherebbe un colpo di spugna alla specificità del paese per cui la montagna è sempre stata centro vitale, da cui ha tratto sostentamento. L’economia e la vita quotidiana si sono costruite attorno alle risorse montane, un baluardo d’identità.

Attorno a questo tema il Caffè Letterario “Angioletta Muretti Ortu-Flores” organizza un incontro pubblico sabato prossimo, 14 marzo, alle 18:30, presso la sede dell’Associazione Culturale Gurulis Nova APS.

L’appuntamento è aperto a tutti: cittadini, amministratori pubblici, rappresentanti istituzionali, associazioni culturali e di categoria, imprenditori agricoli, professionisti e studenti. «Un’occasione per approfondire i contenuti della normativa, analizzare le motivazioni dell’esclusione di Cuglieri e valutare possibili azioni condivise. Con questa iniziativa, il Caffè Letterario ribadisce il proprio ruolo di presidio culturale e civico, favorendo un dialogo costruttivo su una questione che tocca da vicino identità, diritti e prospettive di sviluppo del territorio», spiegano gli organizzatori.

L’incontro è promosso per conoscere meglio e informare la popolazione, raccogliere riflessioni, osservazioni e suggerimenti su un tema che potrebbe avere ricadute significative sul futuro socioeconomico del paese.

