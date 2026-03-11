Il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, sarà in Sardegna il 13 e 14 marzo per una visita istituzionale dedicata all’incontro con volontarie, volontari e rappresentanti delle istituzioni locali impegnati nelle attività di supporto alle comunità. Serrata la due giorni di visite che prenderà il via venerdì 13 marzo a Cagliari. Nel pomeriggio, alle 16.30, il presidente visiterà gli uffici del Comitato Regionale della CRI in viale Buoncammino 2, dove incontrerà il personale e i volontari impegnati nelle diverse strutture operative, tra cui il Centro di Mobilitazione, lo SNAF – Scorta Nazionale Antidoti e Farmaci e l’Ispettorato Regionale delle Infermiere Volontarie mentre alle 18.30 si sposterà nella sede del Comitato di Cagliari, in viale Merello 57, per un incontro con i volontari del territorio e una visita alle grotte dell’ex ospedale di guerra San Giorgio. La giornata di sabato 14 marzo inizierà alle 9.00 presso il Consiglio Regionale della Sardegna, dove Valastro incontrerà il presidente Piero Comandini. La mattina proseguirà a Oristano, dove alle 11.00 avverrà l’incontro con il prefetto Salvatore Angieri seguito, nel seminario arcivescovile di via Duomo, da un momento di confronto con volontarie e volontari del comitato locale. La visita nel territorio si chiude alle 12.30 a Ghilarza, presso il Centro Emergenze e Formazione della Croce Rossa Italiana, nell’ex Cottolengo di via Matteotti. Nel primo pomeriggio tappa a Bosa, dove nella sede del Comitato territoriale dove Valastro incontrerà i volontari e il sindaco Alfonso Marras per un importante appuntamento, la firma di una convenzione quinquennale per la Protezione Civile tra la CRI e il Comune, e l’inaugurazione del nuovo Polo formativo del Comitato territoriale. Il viaggio istituzionale del presidente della Croce Rossa Italiana in Sardegna si concluderà a Sassari. Alle 16:30 Valastro incontrerà volontarie e volontari nella sede di Corso Francesco Vico 17, per poi visitare la nuova sede del Comitato situata nella zona industriale di Predda Niedda, Strada 31.

