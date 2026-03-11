Domenica 15 marzo il secondo appuntamento della VI edizione di “Le Domeniche alle 5” propone a Sennori una serata con l’intreccio di arte, archeologia e identità. L’evento avrà inizio alle ore 17 nella Biblioteca comunale di via Farina 32 (ingresso libero), con due eventi. Si comincia con l’inaugurazione della mostra fotografica “Arte e Architettura nella Preistoria della Sardegna. Le domus de janas”, organizzata in collaborazione dal Comune e dal Centro studio Identità e Memoria (CeSim), e curata dall’archeologo, Luca Doro, con la partecipazione del Coro Voci bianche di Sennori.

La mostra, presentata per la prima volta a Firenze in occasione di Tourisma 2025, per poi essere ospitata a Cagliari, nella Cittadella dei Musei e nel Museo dell’Ossidiana di Pau, è un’esposizione dedicata alle Domus de Janas: pannelli, fotografie e produzioni video illustrano il percorso che ha portato, il 12 luglio 2025, alla proclamazione delle Domus de Janas come 61° sito italiano Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco.

All’inaugurazione, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale e della responsabile della Soprintendenza, Gabriella Gasperetti, interverrà Giuseppina Tanda presidente CeSim e docente di Preistoria e protostoria dell’Università di Cagliari. Seguirà la mostra “DIXIE! Un racconto jazz”, spettacolo musico teatrale che racconta la storia di Nicola, un italiano emigrato in America che vive i grandi cambiamenti del jazz attraverso i musicisti e le band che passano nel suo locale.

Con Michele Vargiu, voce narrante e autore dello spettacolo, Luca Chessa sassofono, Andrea Budroni pianoforte, Lorenzo Agus contrabbasso, Jacopo Careddu batteria. Il doppio appuntamento sarà l’occasione anche per gustare le eccellenze enogastronomiche del territorio: dolci di Manuela Piras e vini della Cantina Mode.

«Crediamo nelle sinergie culturali e questa manifestazione ne è l’emblema. Lo spettacolo musicale che proponiamo ha un gran valore artistico e in più siamo lieti di ospitare la mostra itinerante dei siti seriali del Riconoscimento Unesco. A nome dell’Amministrazione comunale ringrazio il direttore artistico della manifestazione, il maestro Giuseppe Ruiu, e il personale della Biblioteca, sempre disponibile, anche le domeniche», dichiara la consigliera comunale con delega alla Cultura, Turismo e Attività produttive, Elena Cornalis.

«La tappa Sennorese della mostra è motivo di grande soddisfazione per l’amministrazione comunale e per l’intera cittadinanza e segna un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione del patrimonio archeologico della nostra comunità e della Sardegna intera», aggiunge l’assessore all’Archeologia, Michele Soggia.

«La cultura e la valorizzazione dei siti storici e identitari del territorio sono un preciso impegno della nostra Amministrazione per promuovere Sennori e offrire ai sennoresi e ai visitatori tanti spunti di crescita e attrazione», conclude il sindaco Nicola Sassu.

