Dopo aver chiuso il 2025 con il miglior risultato di sempre, 1.770.493 passeggeri, l’aeroporto di Alghero guarda al 2026 con un obiettivo ambizioso: superare per la prima volta la soglia dei 2 milioni di viaggiatori. La programmazione della Summer 2026 prevede 46 collegamenti complessivi, di cui 16 nazionali e 30 internazionali, verso 18 Paesi oltre all’Italia. Il piano include 10 nuove rotte internazionali e una crescita significativa dell’offerta estera, che registra un incremento del 46 per cento. Tra le principali novità spicca l’arrivo di Transavia, compagnia del gruppo Air France-Klm, che debutta sullo scalo con i nuovi collegamenti per Amsterdam e Parigi a partire da aprile. Wizz Air amplia in modo consistente la propria presenza aprendo quattro nuove rotte verso Varsavia, Belgrado, Tirana e Skopje ed estendendo l’operatività dei voli su Bucarest, Budapest e Sofia da marzo a ottobre, con un aumento complessivo dell’offerta del 190 per cento. Ryanair introduce le nuove destinazioni Varsavia e Tirana e conferma i collegamenti già operativi con Bruxelles, Francoforte, Monaco, Londra, Cork, Dublino, Katowice, Bratislava, Barcellona, Madrid e Budapest. Sul mercato francese, secondo bacino turistico per Alghero, Volotea rafforza la presenza con il nuovo volo per Lione, oltre alla conferma delle rotte per Bordeaux e Parigi. Tra le novità anche il collegamento diretto Alghero-Madrid operato da Air Europa, pensato come porta d’accesso verso il mercato dell’America Latina, mentre Air Serbia conferma il volo con Belgrado. Sul fronte nazionale, Aeroitalia continua a operare la rotta in continuità territoriale con Roma e inaugurerà da giugno il nuovo collegamento con Genova. ITA Airways garantirà invece il volo in continuità territoriale con Milano Linate. Ryanair manterrà inoltre attive le rotte per Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa e Venezia, mentre Volotea collegherà lo scalo di Alghero con Torino, Verona e Firenze.

