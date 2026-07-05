A Siurgus Donigala torna l’appuntamento con il servizio di anagrafe canina, strumento fondamentale per la tutela degli animali d’affezione e per il contrasto al randagismo. L’iniziativa è in programma domani, lunedì 6 luglio, dalle 9 alle 11, nei locali comunali, dove sarà possibile procedere alla registrazione dei cani tramite microchip e all’aggiornamento dei dati del proprietario.

L’anagrafe canina rappresenta infatti un passaggio obbligato previsto dalla normativa vigente, ma anche una misura di sicurezza pubblica: consente, in caso di smarrimento, di risalire rapidamente al detentore dell’animale e favorisce una gestione più efficace del patrimonio zootecnico domestico. Per facilitare le operazioni e ridurre i tempi di attesa, il Comune invita i cittadini interessati a prenotarsi nell’Ufficio di Polizia Locale. Il servizio è obbligatorio e rientra nelle attività periodiche di controllo e prevenzione promosse sul territorio del centro dell’alta Trexenta.

© Riproduzione riservata