Mediterraneo protagonista a Porto Cervo con “Voci dal mare”. Mercoledì 8 luglio, in occasione della Giornata Internazionale del Mar Mediterraneo, il Waterfront Costa Smeralda ospiterà il secondo appuntamento della rassegna dedicata alla tutela degli ecosistemi marini e al rapporto tra uomo e natura, promossa da Smeralda Holding.

All’evento, a ingresso libero con inizio alle 19.30, parteciperanno alcune delle più autorevoli voci del panorama scientifico e divulgativo italiano. L’incontro, che sarà moderato dal giornalista Edoardo Vigna, responsabile dell’inserto “Pianeta 2030” del Corriere della Sera, si aprirà con l’intervento di Mario Tozzi, primo ricercatore del CNR, che partendo dalle pagine del suo ultimo libro “Caro Sapiens: la storia della Terra e le scelte dell'umanità” (ed. Mondadori) guiderà il pubblico in una riflessione sul rapporto tra uomo e ambiente.

Seguirà Stefano Mancuso, neurobiologo delle piante e direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale, tra i massimi esperti sul tema a livello internazionale, per una riflessione sulla connessione tra ecosistemi terrestri e marini. Infine, l’intervento di Mariasole Bianco, scienziata esperta di conservazione del mare, che porterà l’attenzione sull’importanza degli oceani come principale alleato per contrastare il cambiamento climatico e su come la tutela della biodiversità marina non solo aiuti a conservare gli ecosistemi per salvaguardare i mari, ma sia anche una soluzione climatica.

L’iniziativa rientra nel programma di sensibilizzazione ambientale “Smeralda Holding Blue Days”, che coinvolge scuole, comunità locale, dipendenti e visitatori in attività orientate alla salvaguardia marina e alla tutela del territorio.

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