La rassegna “I Monumenti incontrano la Lettura” prosegue con Graziella Monni. Iniziata a maggio, la 15ª edizione del festival organizzato dalla cooperativa CoolTour Gallura propone domenica a Palau alle 21.30 in piazza Popoli d’Europa l’incontro con l’autrice nuorese e il suo romanzo “La ragazza della Solitudine”, in dialogo con Pinuccia Sechi.

Il 21 luglio alle 18, ad Aggius, spazio a un’altra presentazione sul tema dell’educazione infantile con Francesco Orrù, che presenterà il racconto “Il superpotere. Come spiegare l’autismo ai bambini”, con tanto di laboratorio per bambini curato da La Bottega della Strega. Il 23 alle 21.30, a Santa Teresa Gallura, alle Scale di Via Angioy, Valentina Luciano incontrerà Francesco Orrù per parlare del libro “Macchia di mirto” (EEE edizioni 2026).

Il 28 si torna a Palau per l’appuntamento con lo scrittore Navid Tarazi, in arte Doggodaiily, che a partire dalle 21.30 presenterà la sua ultima fatica letteraria “Posso fare una foto al tuo cane” insieme ad Antonia Lai. Ad agosto la rassegna letteraria si sposterà alla Vecchia Fonte di Aglientu, dove il 5, alle 21.30, andrà in scena il monologo su Galileo Galilei firmato da Roberto Mercadini, autore di “Io dico l’Universo. La rivoluzione scientifica e Galileo: lo sconosciuto che sconvolse il mondo” (edito da Rizzoli), in collaborazione col festival letterario Ethno’s e l’Associazione Elighe APS.

Il 7 alle 20.30 sarà la volta dell’osservazione astronomica al sito archeologico “Lu Brandali”, in collaborazione con Associazione Astronomica Nuorese: la partecipazione richiede la prenotazione. Libero, invece, l’ingresso a tutti gli altri eventi del progetto “I Monumenti incontrano la Lettura”, sostenuto e realizzato in collaborazione con Fondazione di Sardegna, Made by Sardinia, Libreria Roggero, Farmacia Bulciolu, Proloco di Aggius, il Cenacolo di Santa Teresa Gallura e i Comuni di Palau, Aglientu e Santa Teresa Gallura.

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