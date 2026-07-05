Appuntamento ormai tradizionale dell'estate nel borgo dei pescatori, ecco la XIII stagione di Stintino Jazz&Classica, la rassegna di concerti e masterclass promossa dall’Associazione LABohème. In programma dal 11 al 19 luglio, in collaborazione con Comune di Stintino, Fondazione di Sardegna e MuT - Museo della Tonnara, la manifestazione propone un calendario articolato che unisce musica classica, jazz, recital, lezioni-concerto e appuntamenti pensati anche per i più piccoli. Tutti gli spettacoli saranno gratuiti fino a esaurimento posti.

Accanto ai concerti, dal 13 al 17 luglio si svolgerà il seminario di Canto Jazz con la docente Giulia Grigoletto Lorvich, accompagnata al pianoforte da Mariano Tedde. Il percorso formativo si concluderà con il concerto finale dei seminari di Canto Jazz, in programma il 17 luglio alle 21 nella sala conferenze del MuT.

Il programma e i protagonisti- Prenderà il via sabato 11 luglio, alle 21 nella sala conferenze del MuT, con Viva España! - Divertimento musicale”, interpretato da Silvia Felisetti, voce, e Davide Burani, arpa.

Tra gli altri ospiti della rassegna Fabio Furia al bandoneon e Alessandro Deiana alla chitarra, Roberto Spadoni e lo Stintino Jazz Ensemble, il Blue Note Jazz Ensemble e il pianista Roberto Piana.

La chiusura della rassegna è prevista domenica 19 luglio, alle 22 al Porto Vecchio, con Dixie! Un racconto jazz, con Michele Vargiu, testi e voce narrante, e il Dixie Ensemble.

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