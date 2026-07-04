Al via, a Villa Verde, l’ormai tradizionale iniziativa estiva ideata dalla Biblioteca comunale “Antoni Cuccu”, intitolata “Biblioteca sotto le stelle”. Anche per l’edizione 2026, ogni giovedì, dalle 21 alle 22.30, una serie di appuntamenti che si terranno nel cortile interno della struttura. Dopo il via del 2 luglio scorso, con la serata di accoglienza dei ragazzi marchigiani in paese, giovedì 9 è in programma “La bicicletta di legno – Ilos Teatro”, spettacolo di teatro e narrazione a cura del Palazzo d’Inverno. Il 16, “Oltre il confine”, da Cenere a Cosima, per celebrare il Mandela Day. Si intitola “Libri al buio”, la serata di baratto letterario fissata per la giornata del 23. A chiudere il mese, il 30, il concerto “Mi ritorni in mente”. Il 6 e 13 agosto le due serate dedicate a “Visioni Sarde”. Il ciclo di appuntamenti terminerà il 20 agosto, con un finale a sorpresa intitolato “L’ultima stella”.

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