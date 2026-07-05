Uno stop necessario per consentire l’esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria all’impianto di climatizzazione. Gli uffici comunali di Dolisaranno chiusi martedì e mercoledì prossimi. Resterà aperto, in via eccezionale, l’ufficio anagrafe per il rilascio delle nuove carte d’identità elettroniche alle persone che si sono già prenotate aderendo al programma Open Day CIE. Nei giorni di chiusura non potranno essere consegnate le buste per la raccolta differenziata dei rifiuti. La consegna riprenderà regolarmente giovedì 9 luglio quando saranno riaperti gli sportelli al pubblico di tutti gli uffici comunali. Durante le due giornate di chiusura saranno comunque garantiti i servizi essenziali. Per le emergenze e gli interventi di protezione civile si può chiamare il numero 3701018897 mentre per i servizi demografici il numero telefonico di riferimento è il 3482225748.

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