Sassari, Porto Palmas: i volontari di Plastic Free raccolgono 300 chili di rifiutiTra la spazzatura abbandonata anche un estintore, tubature in Pvc e una tavola da cantiere
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
300 kg di rifiuti raccolti ieri a Porto Palmas, nel territorio di Sassari. 27 volontari di Plastic Free, coordinati nell'iniziativa dal promotore Roberto Manca con il supporto di Serena Solinas, hanno ripulito la spiaggia e le zone circostanti, purtroppo invase dai rifiuti.
Tra questi un estintore, una pompa sommersa, uno pneumatico, vari suppellettili, tubature in PVC, una tavola di legno da cantiere, bottiglie di vetro, plastiche, microplastiche, un pacchetto di sigarette e un cuscino. Tutti "conferimenti" illegali da imputare alle condotte di diversi incivili. A partecipare all'evento anche alcuni turisti, che hanno deciso di unirsi ai volontari nella raccolta.