Ufficializzato, a Siris, il programma degli appuntamenti estivi intitolato “Siris d’Estate”.

Le iniziative sono organizzate dal Comune.

Il via mercoledì 8 luglio, alle 21.30, in piazza San Vincenzo, quando si terrà il reading educativo, con accompagnamento musicale di Donato Cancedda, tratto da “Padri – Storie di uomini”, il nuovo libro di Lorenzo Braina. L’ingresso è libero e gratuito. Domenica 19 luglio, invece, è prevista la gita al parco acquatico “Diverland”. Doppio appuntamento, invece, domenica 26 luglio e giovedì 6 agosto, stavolta dedicato agli amanti del cinema, con la prima edizione di “Corti senza circuito”. Venerdì 31 luglio un appuntamento che rappresenta ormai tappa fissa delle estati a Siris: il “Gheisi Fest”. Infine, ancora da definire la data di “Tramonti Inus”.

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