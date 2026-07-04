Il Male Summer Tour dei The Zen Circus entra nel vivo con le date di luglio, tra le quali spicca quella di Sarroch. Dopo Torino il 7 luglio, la rock band pisana formata da Andrea Appino, Massimiliano “Ufo” Schiavelli e dall’algherese Karim Qqru, al secolo Gian Paolo Cuccuru, farà tappa l’11 al Sa*rock Rock Festival.

“Il tour nei club de ‘Il male’ è stato probabilmente il più bello della nostra storia. E non era così scontato, visto che la nostra storia è decisamente lunga”, affermano i The Zen Circus presentando la tournée estiva che prende il nome dall’ultimo album di inediti.

Il tour di presentazione nei club del disco pubblicato da Carosello Records a settembre ha registrato il tutto esaurito, un risultato che testimonia l’entusiasmo del pubblico per un progetto che nella settimana di uscita ha debuttato al 2° posto della classifica FIMI/GfK degli album fisici più venduti in Italia e al 4° posto della classifica generale. Undici tracce per uno dei loro lavori più crudi e diretti, in cui il tema del dolore viene affrontato nelle sue molteplici forme: la band mette al centro “il male”, lo interroga, lo ascolta e lo combatte, perché ignorarlo non lo cancella, ma lo alimenta.

Nel Male Summer Tour 2026 c’è spazio, tuttavia, anche per altro. “Sul palco mescoleremo ancora di più le carte, fra una selezione di canzoni dell’ultimo disco, brani storici immancabili e chicche per i dieci anni de ‘La Terza Guerra Mondiale’”, avverte il gruppo toscano, che ad aprile ha festeggiato il decimo anniversario del nono album in studio con un tour europeo di otto date speciali in dieci giorni tra Lugano (doppio live), Monaco, Berlino, Parigi, Bruxelles, Londra e Barcellona.

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