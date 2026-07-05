Al Comune di Selargius, è stata approvata la graduatoria provvisoria per la concessione del Bonus Sociale Idrico Integrativo relativo all'anno 2026. Le domande accolte sono 440. Un centinaio quelle escluse. Gli elenchi provvisori delle domande ammesse (utenze dirette/utenze indirette) e delle domande non ammesse possono ovviamente essere consultati.Relativamente alle risultanze di cui all'elenco delle domande non ammesse, gli interessati possono presentare all’Ufficio Servizi Sociali comunale eventuali richieste di riesame ovvero provvedere all’integrazione della documentazione carente sulla base delle indicazioni segnalate, entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della determina di approvazione della graduatoria provvisoria, decorso il quale si procederà all’approvazione della graduatoria definitiva.

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