Festa in serata a Maracalagonis in onore di Santo Stefano patrono martire. Alle 19 verrà celebrata la maessa con predica di padre Leonardo Piras. Alle 20 la processione fra le vie Cagliari, Nazionale, Santo Stefano Rossini, Omero, San Gregorio, Manzoni, Garibaldi, Dante, San Basilio, Colombo, Santo Stefano, Nazionale, Parrocchia. Il Santo sarà accompagnato dall'Orchestra popolare sarda, dalle associazioni Sa Cedra, Pro Loco, Nostra Sennor'e Itri e Sant'Antonio. Alle 22 spettacolo in Piazza, con "Balla Sardigna". La festa proseguirà domani e lunedì. Da visitare anche una mostra fotografica su Santo Stefano allestita nella casa "Su coru de Mara"

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