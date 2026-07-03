Il Bue rosso sarà al centro della conferenza martedì prossimo 7 luglio nella Casa di Donna Caterina a Santu Lussurgiu.

Promosso da Confesercenti Oristano, Copagri Oristano, Consorzio Bue Rosso e Regione Sardegna l'incontro metterà in evidenza lo stato dell’arte dell’allevamento e gli sviluppi della razza bovina sardo-modicana, autentica risorsa culturale ed economica del Montiferru. Il titolo dell’incontro è “Il Bue Rosso – Valorizzazione, identità e sviluppo del territorio”, analisi e strategie per la valorizzazione della specie ormai endemica e sulle opportunità di crescita sostenibile.

Nella sala Sassu del palazzotto comunale, alle 17.30, si inizia con i saluti istituzionali del sindaco lussurgese Antonello Cadau, seguiranno gli interventi di Andrea Cabiddu dell’Agris, Francesco Orrù presidente di Confesercenti provinciale Oristano, Roberto Bolognese presidente regionale dell’associazione. Poi Mario Putzolu presidente di Copagri Oristano, e Bruno Meloni presidente del Consorzio Bue Rosso, Quindi i consiglieri regionali Antonio Solinas e Salvatore Cau, componenti della commissione consiliare regionale Attività produttive.

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