Una Notte Rosa per animare lo splendido Lungomare di Porto Torres. Sabato 4 luglio, a partire dalle 19, le attività commerciali lungo la costa turritana daranno vita ad una serata all’insegna della musica, dell’intrattenimento e della convivialità, organizzata dall’associazione Centro commerciale naturale Lungomare. Sarà possibile passeggiare tra gli stand di artigianato allestiti lungo il lungomare, mentre i più piccoli potranno divertirsi con i giochi gonfiabili in piazza Eroi dell’Onda.

Alle ore 21.30 è in programma l’esibizione della Seui Street Band, seguita, dalle ore 23 dalla musica itinerante nei locali del lungomare. Per l’occasione il lungomare sarà chiuso al traffico, per consentire a cittadini e visitatori di vivere in tranquillità una passeggiata tra il mare, i colori, la musica e le tante iniziative della serata. Dalle 18.30 alle 2 sarà interdetto il transito veicolare nel tratto del Lungomare compreso tra via Principe di Piemonte e via Benedetto Croce, inclusa la viabilità adiacente a piazza Eroi dell’Onda.

Per effetto di tale interdizione sarà inoltre chiuso al traffico il tratto di via Machiavelli che immette sul Lungomare. Nel medesimo tratto sarà vietato anche il transito dei velocipedi lungo la pista ciclabile adiacente e sarà istituito il divieto di sosta sul Lungomare e nelle aree di parcheggio presenti, dalle ore 17.30 fino al termine della manifestazione.

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