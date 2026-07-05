E' stata un successo la rassegna folkloristica "Di de festa" organizzata dalla Pro loco al parco Parodi a Sant'Andrea lungo la costa quartese. Sul palco si sono alternati i gruppi provenienti da diverse parti della Sardegna : il gruppo di Siliqua, Domusnovas, Selargius, Cagliari, Quartucciu, Sinnai, Uta, Villanova Truschedu, Gonnesa, Cabras, Samassi, Villaurbana, Castelsardo, Villaspeciosa, Dolianova e Settimo San Pietro. Ad accompagnare la rassegna il suonatore di launeddas Stefano Cara, il Tenore Murales di Orgosolo e il gruppo Novas Antigas con Rita Farci.

«Siamo molto contenti di come è andata la serata» dice il presidente della Pro loco Stefano Lai, «e siamo soddisfatti della location scelta. Il parco Parodi si è dimostrato il luogo ideale per accogliere l'iniziativa , c'erano anche tanti turisti. Per questo è probabile che anche l'anno prossimo Di de festa torni proprio qui». Scopo dell'iniziativa è valorizzare le tradizioni popolari attraverso la musica, il ballo, il canto e il costume tradizionale, promuovendo al tempo stesso l'incontro tra comunità e la trasmissione del patrimonio culturale alle nuove generazioni. E le inziative estive della Pro loco proseguiranno sabato 18 luglio con Quartu beer fest, la festa della musica in salsa quartese che appronda in pieno centro in piazza Azuni. E poi ci saranno Notti in musica all'ex caserma di via Roma, la rassegna di musica Anni 90 e tanto altro.

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