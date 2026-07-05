Grande successo per la rassegna folklorica della Pro loco a QuartuSul palco si sono alternati i gruppi provenienti da diverse parti della Sardegna
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
E' stata un successo la rassegna folkloristica "Di de festa" organizzata dalla Pro loco al parco Parodi a Sant'Andrea lungo la costa quartese. Sul palco si sono alternati i gruppi provenienti da diverse parti della Sardegna : il gruppo di Siliqua, Domusnovas, Selargius, Cagliari, Quartucciu, Sinnai, Uta, Villanova Truschedu, Gonnesa, Cabras, Samassi, Villaurbana, Castelsardo, Villaspeciosa, Dolianova e Settimo San Pietro. Ad accompagnare la rassegna il suonatore di launeddas Stefano Cara, il Tenore Murales di Orgosolo e il gruppo Novas Antigas con Rita Farci.
«Siamo molto contenti di come è andata la serata» dice il presidente della Pro loco Stefano Lai, «e siamo soddisfatti della location scelta. Il parco Parodi si è dimostrato il luogo ideale per accogliere l'iniziativa , c'erano anche tanti turisti. Per questo è probabile che anche l'anno prossimo Di de festa torni proprio qui». Scopo dell'iniziativa è valorizzare le tradizioni popolari attraverso la musica, il ballo, il canto e il costume tradizionale, promuovendo al tempo stesso l'incontro tra comunità e la trasmissione del patrimonio culturale alle nuove generazioni. E le inziative estive della Pro loco proseguiranno sabato 18 luglio con Quartu beer fest, la festa della musica in salsa quartese che appronda in pieno centro in piazza Azuni. E poi ci saranno Notti in musica all'ex caserma di via Roma, la rassegna di musica Anni 90 e tanto altro.