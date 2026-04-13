Non solo con la tecnica della boxe ma sa tenere il giusto approccio anche con i ragazzi, pugno duro e carezze, una combinazione che trova equilibrio nel percorso educativo portato avanti dagli Ambassador della Federazione pugilistica italiana. Questa volta sarà la campionessa Fpi,Terry Gordini, ad incontrare gli studenti del Liceo sportivo di Porto Torres, mercoledì mattina 15 aprile dalle 9.30, per raccontare le testimonianze dirette di riscatto e di impegno sportive. L’evento “Incontro col campione”, si inserisce nel progetto “Boxando si impara” realizzato dall’Istituto di istruzione superiore Mario Paglietti in collaborazione dell’Asd Boxing Club Alberto Mura con il tecnico sportivo Isidoro Tinteri. L’ Ambassador Terry Gordini è una nota pugile dilettante italiana (flyweight/54 kg) con una lunga carriera azzurra (2005-2016), nota per aver vinto la medaglia d'argento ai campionati mondiali Aiba 2012. È stata pluricampionessa italiana (almeno 3 volte consecutive) e capitano della nazionale italiana elite. Ha disputato 115 incontri totali, con 84 vittorie, 22 sconfitte e 8 pareggi.

La sua carriera è stata caratterizzata da un lungo percorso nella Nazionale Italiana Elite, attualmente riveste il ruolo di consigliere nazionale della Fpi. Il progetto "Boxando si impara" è un'iniziativa educativa nazionale promossa dalla Federazione Pugilistica Italiana attiva anche nel 2026, che mira a introdurre la "nobile arte" nelle scuole secondarie di I e II grado. Il suo obiettivo è quello di utilizzare il pugilato educativo scolastico per promuovere valori etici, disciplina, rispetto, autocontrollo e crescita personale, agendo come strumento preventivo contro il bullismo e il disagio giovanile. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Scholas Occurrentes (Fondazione di Papa Francesco), Sport Senza Frontiere Onlus e l'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile. Il progetto è parte integrante delle strategie Fpi per esaltare la funzione sociale del pugilato, accolto con grande interesse dal dirigente dell’Istituto, Daniele Taras e dal coordinatore del Liceo Sportivo Pietro Nughes , una collaborazione con la Asd Boxing Club Alberto Mura iniziata con l’attuazione del primo progetto nel 2022 e che, attualmente, ha visto impegnate quattro classi del Liceo Sportivo ( 2A, 2B, 3A, 3B) e I docenti di Scienze Motorie, Rossana Pirino e Carlo Poggioli.

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