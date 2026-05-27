Giornata informativa a Sorso sugli screening per i tumori del colon-retto, della mammella e del collo dell’utero. L’appuntamento è per venerdì 29 maggio dalle 15.30 alle 18 nei locali del Polo sociale di via Sant’Anna. L’iniziativa è promossa dalla Direzione strategica della Asl di Sassari che, insieme al Centro Screening e in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Sorso, organizza una giornata da dedicare all’informazione sugli screening per i tumori femminili, dal colon retto al seno e all’utero. Nella sede aperta al servizio, i cittadini potranno ricevere chiarimenti e orientamento sui percorsi di screening, e procedere alla prenotazione diretta degli esami, che sono gratuiti e non richiedono impegnativa. Un sistema per sensibilizzare sulla prevenzione e conoscere le problematiche di salute relative ai tumori che colpiscono le donne. La stessa gratuità favorisce una maggiore adesione all'iniziativa. Una iniziativa importante per la salute della popolazione nell’ottica di una capillare azione di informazione finalizzata, anzittutto, alla promozione della cultura della prevenzione.

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