Il Comune di Ruinas ha pubblicato un avviso per la concessione dei contributi ordinari a favore delle associazioni sportive operanti nel territorio comunale, per l’anno 2026. La somma prevista nel bando è di 11.500 euro. Beneficiari potranno essere le società sportive non a scopo di lucro, le associazioni sportive senza scopo di lucro che operano sul territorio e svolgono attività dilettantistica, o enti pubblici e privati, cooperative, fondazioni e altre istituzioni senza finalità di lucro che operano, di norma, sul territorio comunale. Tra i requisiti dei beneficiari, la pratica dell’attività sportiva sul territorio comunale da almeno 2 anni e un’anzianità di almeno 2 anni di attività nell’ambito della federazione di appartenenza, affiliate al Coni. Non sono ammissibili a finanziamento i soggetti che svolgono attività di carattere professionistico e semiprofessionistico. Le richieste dovranno pervenire entro lunedì 1 giugno. La consegna potrà essere effettuata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, via Pec o tramite l’istanza online allo “Sportello del cittadino”.

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