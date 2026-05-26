L’obiettivo è quello di offrire alle famiglie un servizio educativo e ricreativo durante il periodo di chiusura delle attività scolastiche, proponendo ai bambini occasioni di socializzazione, gioco e intrattenimento in un contesto sicuro e stimolante. A Cabras le famiglie possono presentare da oggi la domanda di ammissione al progetto di animazione estiva “Ludoteca estiva 2026”, servizio rivolto ai minori residenti nel territorio comunale nati negli anni 2020, 2021 e 2022 e frequentanti la scuola dell’infanzia nell’anno scolastico 2025/2026.

“Il progetto Ludoteca estiva 2026 completa il servizio dedicato alle famiglie del territorio durante il periodo estivo, garantendo anche ai bambini più piccoli occasioni di gioco, socializzazione e crescita in un ambiente educativo e sicuro - dichiara l'assessora alle Politiche Sociali Laura Celletti - L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per favorire l’inclusione, la partecipazione e il benessere dei bambini e delle bambine, attraverso attività pensate per stimolare la creatività, il movimento e la condivisione”.

Le attività previste dal progetto si svolgeranno presumibilmente dal 1° luglio 2026, dal lunedì al venerdì, per almeno quattro settimane, eventualmente prorogabili in base alla disponibilità finanziaria. L’ingresso sarà consentito nella fascia oraria 8.30 – 9.00, mentre l’uscita è prevista tra le 12.30 e 13.

I bambini ammessi potranno partecipare a attività ludico-motorie presso gli spazi della ludoteca messi a disposizione dall’Amministrazione comunale. Ma anche aattività di “spiaggia day” presso la località di Torre Grande per due volte alla settimana (con spese di trasporto escluse). Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite lo Sportello Telematico del Comune, nella sezione “Servizi scolastici e per l’infanzia”, entro e non oltre le 23:59 del 10 giugno 2026.

La quota di partecipazione sarà determinata in base alla fascia Isee del nucleo familiare. È prevista una riduzione del 10% dal secondo partecipante appartenente allo stesso nucleo familiare. Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione oppure in due rate secondo le modalità indicate nella graduatoria di ammissione.

A seguito delle verifiche sui requisiti dichiarati, il Comune provvederà alla predisposizione della graduatoria degli ammessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili. In caso di parità di valore Isee, sarà data priorità al beneficiario maggiore di età. È inoltre prevista priorità per i bambini con disabilità certificata.

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