Anche Quartu aderisce al Vela Day 2026.

Allo Yacht Club Quartu S.E saranno cinque giorni per provare il mare, gratis e per tutti.

Da venerdì e fino al 2 giugno torna "Prova la Vela", l'iniziativa nazionale della Federazione Italiana Vela. In programma vela e kayak ogni giorno, e in più sessioni di yoga e pilates con partecipazione libera, su semplice iscrizione.

Lo Yacht club

apre così le porte del proprio circolo a chiunque voglia avvicinarsi al mare e agli sport velici. In quei giorni dalle 9 alle 13 presso la sede di via Sorrento 44 bis sarà possibile salire in barca e provare la vela in modo completamente gratuito.

Il Vela Day è una giornata diffusa che ogni anno coinvolge i circoli di tutta Italia con l'obiettivo di far conoscere lo sport della vela, il rispetto del mare e il piacere di stare in acqua, in un contesto sicuro e seguito da istruttori qualificati. L'iniziativa è aperta a tutte le età e non richiede alcuna esperienza pregressa.

Accanto alla vela, attività principale dell'evento, il programma dello Yacht Club Quartu S.E. propone diverse attività di contorno. Il programma è così suddiviso:

Vela – tutti i giorni, dalle 9:00 alle 13:00

Kayak – tutti i giorni, dalle 9:00 alle 13:00

Yoga – lunedì 1 e martedì 2 giugno, dalle 8:30 alle 9:30

Pilates – lunedì 1 e martedì 2 giugno, dalle 9:30 alle 10:30.

«Con il Vela Day apriamo il nostro circolo alla città> dice il presidente dello Yacht club Quartu Ernesto Batteta, < vogliamo che il mare sia un'opportunità per tutti, e in particolare per i più giovani, che in queste giornate possono salire in barca per la prima volta e scoprire quanto la vela abbia da insegnare, dentro e fuori dall'acqua.»,

La partecipazione è libera e gratuita. Per organizzare al meglio le giornate, agli interessati è richiesta una semplice iscrizione tramite il modulo online disponibile al link https://forms.gle/ziep9RupCiW7Zig57, indicando nella casella "Note" il giorno in cui si desidera partecipare.

Giorgia Daga

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