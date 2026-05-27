Una storia di sport e di passione che doveva essere raccontata, in un libro e in un progetto di sviluppo che vedrà crescere le infrastrutture comunali del Tennis Club Porto Torres. Una realtà che dal 1973 è diventata punto di riferimento di sportivi appassionati e professionisti. Nei giorni scorsi è stato presentato al pubblico il volume "Gioco, partita, incontro – 50 anni di storia del Tennis Club Porto Torres” nato con l’obiettivo di tracciare i momenti salienti della vita del circolo, ripercorrendo mezzo secolo di attività sportiva e sociale. Dalle più importanti stagioni del passato fino ai risultati gloriosi del presente. Ma nelle pagine del libro si mette in evidenza la dimensione umana dei dirigenti, soci, tecnici che, con impegno e determinazione, hanno tracciato un percorso di valori e rispetto, gli stessi che hanno portato il club a realizzare impianti all'avanguardia e in grado di ospitare gare di livello, puntando su traguardi sempre più ambiziosi. Al centro del racconto c’è l’identità del club, nata nel 1973 nella zona dell’Hotel Libyssonis, passando per il trasferimento nella zona “Li Lioni” prima della svolta nel 1994 con la sede attuale nella cittadella sportiva di Viale delle Vigne. È qui che c'è stata la svolta, dai corsi di tennis per bambini fino alle attività per adulti e alle iniziative inclusive, e ancora la crescita dei settori giovanili, la partecipazione ai campionati a squadre e il consolidamento della presenza nei tornei regionali e nazionali e il campionato in B1. I risultati sportivi si uniscono a quelli di crescita e sviluppo della struttura. A spiegarlo è il presidente del Tc Porto Torres, Stefano Caria che sottolinea l'importanza del progetto da un milione di euro che prevede un importante ampliamento dell’impianto in grado di ospitare competizioni internazionali. «Ora che il bando è chiuso il prossimo passo sarà la firma della concessione – ha precisato il presidente Caria - pertanto pensiamo di iniziare i lavori nel mese di giugno e completarli entro la fine dell’anno». Il progetto prevede la realizzazione di due campi da tennis, uno coperto e uno outdoor per gare internazionali. Complessivamente i campi da tennis diventeranno 6 oltre i quattro (due indoor) già presenti. Inoltre, verrà realizzato un campo da padel coperto.

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