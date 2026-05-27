Alla scoperta del costume tradizionale di Cabras: un viaggio nel tempo tra origini, evoluzione e prospettive. Per il prossimo appuntamento del "Giovedì al Museo", fissato per domani alle 18 presso il museo civico di Cabras, Matteo Poddi, docente di Lettere, guiderà il pubblico in un viaggio nel tempo, esplorando le trame dell’abbigliamento tradizionale cabrarese per ricostruire la genesi e le trasformazioni.

Il tema proposto sarà il filo rosso di una narrazione più ampia che unirà il discorso sull’uso effettivo

del costume, alle sue metamorfosi nel corso del tempo. Sarà l’occasione per approfondire non solo la distinzione tra abbigliamento quotidiano e festivo, ma anche per analizzarne tradizione e simbolismi che ritraggono la sfera sociale.

Matteo Poddi, docente di Lettere presso la Scuola Secondaria di primo grado, dal 2007 conduce ricerche sull’abbigliamento tradizionale di Cabras e più in generale dell’oristanese, partecipando a mostre e convegni a tema. Oltre a diverse pubblicazioni, ha pubblicato un articolo incentrato sull’analisi delle differenze di classe nell’abbigliamento tradizionale di Cabras.

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