Il ruolo delle piccole comunità, i servizi e lo sviluppo nei territori dell’Anglona. Giovedì 28 maggio alle 9.30, presso il Centro culturale Ciriaco Carru di Chiaramonti, si terrà il convegno promosso da Cisl Sassari, Cisl Sardegna, Fnp Cisl e Unione dei Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas, dedicato al futuro delle aree interne e alle prospettive di crescita del territorio.

Interverranno Sergio Mura, segretario generale Cisl Sassari, Luigi Pinna, sindaco di Chiaramonti, Giovanni Filiziu presidente dell’Unione dei Comuni dell’Anglona, Massimo Pinna segretario generale Fnp Cisl Sassari e Pierluigi Ledda segretario generale Cisl Sardegna. Un momento di confronto dedicato alla posizione delle comunità locali, alla presenza dei servizi nei territori e alle prospettive di crescita e valorizzazione dell’Anglona.

Uno dei territori attivi per iniziative culturali, sportive, enogastronomiche, dirette a valorizzare i prodotti locali, le bellezze di un patrimonio che attende di essere valorizzato, per un rilancio dell'economia del turismo, che trova in questi territori terreno fertile.

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