La Cooperativa Latte Arborea, leader del mercato lattiero-caseario sardo e terzo player nazionale nel latte Uht, festeggia i suoi primi 70 anni di vita. Il prossimo 12 giugno è in programma un evento celebrativo che sarà moderato da Stefania Pinna di Sky TG24. Come fanno sapere dalla cooperativa, sarà l’occasione per ripercorrere la storia di successo di Arborea, proiettando lo sguardo verso le sfide future e le opportunità di crescita e di sviluppo per la Cooperativa e il territorio, attraverso interventi istituzionali, contributi accademici e analisi di scenario. Nel corso dell’incontro verrà approfondito in particolare l’impatto socio-economico della Cooperativa Arborea sul territorio e il suo contributo alla crescita della filiera lattiero-casearia sarda. Ma anche l’andamento e le prospettive del settore lattiero-caseario in Italia e nel mondo, con un focus sul prezzo del latte e sulle dinamiche di consumo. E poi il il rapporto degli italiani con latte e yogurt, con la presentazione della ricerca AstraRicerche “Latte e Yogurt: tra consumo e fake news”. Sarà presente Alessandra Todde, Presidente della Regione, Remigio Sequi, presidente e amministratore Delegato della Cooperativa Latte Arborea, Christophe Lafougere, managing director, Gíra Cosimo Finzi, direttore AstraRicerche poi Michele Sculati, medico specialista in Scienza dell’Alimentazione e docente universitario e Matteo Zanibon, Account Director Nielsen. Al termine dell’evento, la serata proseguirà con una cena presso il centro fieristico Arborea.



© Riproduzione riservata