Nuovi tesori in mostra. Il Museo Santeru, a San Vero Milis, inaugura una nuova mostra temporanea e, nell'occasione, apre anche la sua seconda sala espositiva, raddoppiando così il percorso di visita offerto al pubblico, arricchito anche dall'area dedicata alla biblioteca specialistica. Il progetto espositivo "Interazioni. Ricerche di archeologia punica e romana della Soprintendenza e dell'Università di Cagliari” già ospitato presso la Sala espositiva dell'Università, nella Cittadella dei Musei a Cagliari, approda a San Vero Milis con l'inedita formula “Interazioni al Santeru” arricchito e integrato da una selezione di materiali mai esposti e provenienti da scavi archeologici svolti nel territorio sanverese negli anni Ottanta del secolo scorso, recentemente restaurati dalla Soprintendenza presso il laboratorio di restauro di Barumini. L'inaugurazione è in programna domani, mercoledì 27 maggio alle 10.

La mostra inizia il suo itinerario espositivo illustrando reperti di età punica e romana che raccontano le novità e le scoperte emerse durante le ricerche archeologiche effettuate, anche in collaborazione, tra i due Enti. Reperti di eccezionale interesse, provenienti da Domus de Maria, Ortacesus, Sestu, Selegas, Pompu, Mandas, Genuri, Pula, Senorbì, Fordongianus e San Sperate raccontano storie di vita quotidiana connessa ad alcuni dei più importanti contesti abitativi, culturali e funerari isolani. La mostra sarà visitabile tutti i giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 oltre ai sabati dalle 10 alle 18.

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