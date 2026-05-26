Sarà Scano a ospitare la fase finale delle premiazioni di Bukowskeggiando, prestigioso concorso letterario nazionale dedicato alla figura di Henry Charles Bukowski. Appuntamento imperdibile per gli appassionati dello scrittore e poeta americano.

L’evento si svolgerà sabato 30 maggio alle 19, presso l’anfiteatro comunale, dove saranno premiati i vincitori della seconda edizione, organizzata dal Comune del Montiferru e dall’associazione culturale cagliaritana CartaBianca.

Questa edizione ha raccolto più di 500 autori partecipanti da tutta Italia, con storie, poesie ispirate al “realismo sporco” dello scrittore di Losa Angeles. In concomitanza delle premiazioni, condotte dal direttore artistico di CartaBianca Fabrizio Manca Nicoletti, saranno anche presentati i volumi antologici contenenti le opere (racconti brevi, poesie, aforismi e vignette) selezionate dalla giuria.

Il sindaco di Scano Antonio Flore e il suo vice Antioco Milia faranno gli onori di casa. Almeno per un giorno, il piccolo centro del Montiferru diverrà la capitale dei bukowskiani di tutto lo Stivale.

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