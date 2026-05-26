Una giornata di festa per celebrare l’impegno dell’associazione di volontariato sul fronte dello sviluppo locale e della promozione del territorio. L’appuntamento è per il 2 giugno nel parco di Sa Defenza. Si comincia la mattina alle 8.30 con la camminata ecologica su un percorso di 10 km. Alla stessa ora è fissata la partenza dell’escursione in mountain bike di circa 30 km. Spazio anche all’animazione per bambini con tornei di minicalcio e calcio balilla. Alle 13, il pranzo comunitario a prezzi popolari (13 euro a persona con menù a base di prodotti tipici). Nel pomeriggio la gara di karaoke riservata a tutte le età. Chiusura alle 21 con il concerto del gruppo Zeros con i brani più famosi di Renato Zero ed Eros Ramazzotti.

Il trentennale della Pro Loco di Donori arriva in un momento speciale per l’associazione di volontariato che quest’anno ha ottenuto il marchio di qualità dall’Ente Pro Loco Italia (EPLI) per la categoria “Sagre d’eccellenza d’Italia” riservata alle iniziative che si distinguono per qualità, autenticità, valorizzazione del territorio e sostenibilità. La pro loco di Donori, lo scorso 18 marzo a Roma, nella sala della Lupa a Montecitorio, ha ritirato il premio per la Sagra dell’Emigrato che si svolge ogni anno a fine luglio.

© Riproduzione riservata