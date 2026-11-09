Comincia il suo cammino la lampada votiva di San Francesco, un rito religioso che si compie a Ittiri La Luce di Francesco: pellegrinaggio della lampada votiva a Ittiri nel segno dei valori francescani. In occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi (1226 - 2026), la comunità di Ittiri si stringe attorno a un momento di profonda spiritualità e condivisione, in programma sabato 14 e domenica 15 novembre. Un fine settimana con gli appuntamenti del pellegrinaggio della lampada votiva per le fraternità Con l'ordine francescano secolare della Sardegna, dal titolo "Il cammino della lampada", ospitati nella città presso la Chiesa di San Francesco, dove alle 17 è previsto un incontro di preghiera e la celebrazione della Santa Messa. Un'occasione per vivere un momento di raccoglimento, riflessione e unione nel segno dei valori francescani. Una occasione per tornare all'essenziale: la fraternità che San Francesco ha vissuto e indicato a tutti, senza confini né esclusioni. In un tempo segnato da conflitti che sembrano non trovare via d'uscita, il suo esempio, per i francescani, ricorda che la pace non è un'utopia, ma un cammino concreto che si costruisce giorno per giorno, a partire dagli ultimi e dai più fragili. Rinnovando il rito dell’accensione della lampada con l’offerta dell’olio, si intende assumere un impegno concreto: tenere accese la luce della pace, costruita ogni giorno con pazienza, dialogo e giustizia.

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