Prosegue a Terralba il percorso di comunità dedicato alla storia e alla memoria. Questa sera, sabato 7 novembre, alle 17.00, il Magasinu de Akraxiu, in via Roma 140, ospiterà la presentazione del volume “La Battaglia di La Maddalena 9-13 settembre 1943. In memoria di Gesuino Corrias”, dedicato a uno degli episodi che segnarono i primi giorni della Resistenza italiana dopo l’8 settembre. Il libro raccoglie ricerche e documenti sulla reazione dei reparti dell’Esercito e della Marina all’occupazione tedesca della base militare di La Maddalena. Una vicenda ambientata in Sardegna, durante la Seconda guerra mondiale, che viene oggi ricordata come uno dei primi atti di opposizione armata all’occupazione nazista.

Per comprenderne la portata occorre tornare a quella sera dell’8 settembre 1943, quando fu annunciato l’armistizio tra l’Italia e gli Alleati. Le truppe della Wehrmacht stanziate in Sardegna misero subito in atto il piano di emergenza da tempo predisposto: un ripiegamento ordinato verso il nord dell’isola, per poi evacuare in Corsica attraverso le Bocche di Bonifacio. In questo disegno aveva un’importanza strategica il controllo di La Maddalena, sede di un’importante base navale della Regia Marina e dotata di numerose batterie di artiglieria costiera e antiaerea, che avrebbero potuto ostacolare la traversata. Approfittando della confusione dei comandi italiani, colti di sorpresa dall’annuncio, un reparto tedesco occupò con un colpo di mano i punti chiave della base nella mattina del 9 settembre. Furono fatti prigionieri sia l’ammiraglio Bruno Brivonesi, comandante delle forze navali italiane in Sardegna, sia l’ammiraglio Aristotele Bona, comandante delle difese dell’isola. Ma la reazione di alcuni reparti impedì ai tedeschi di impadronirsi completamente dell’isola. Guidati da ufficiali di grado inferiore, tra cui il maggiore Renato Barsotti e il capitano di vascello Carlo Avegno, poi caduto negli scontri, i militari italiani organizzarono il 13 settembre un contrattacco che portò alla riconquista di buona parte delle posizioni perdute e alla cattura di numerosi soldati tedeschi. Gli accordi tra gli alti comandi permisero poi un’evacuazione pacifica delle truppe della Wehrmacht da La Maddalena, completata il 16 settembre.

Tra i caduti di quei giorni vi fu anche un giovane di Terralba. Gesuino Corrias, marinaio della Regia Marina, morì il 13 settembre 1943, a soli 20 anni, per le ferite al petto riportate durante i combattimenti. Anche alla sua figura, è dedicato il volume, e l’incontro sarà l’occasione per rendere omaggio a un concittadino. A guidare il pubblico nella divulgazione di questa pagina di storia, anche attraverso il supporto delle immagini, saranno gli storici Antonello Tedde e Alberto Monteverde. L’introduzione e la moderazione saranno affidate a Lorenzo Di Biase, vicepresidente di ANPPIA Sardegna. L’iniziativa è organizzata da Granate Rosa in collaborazione con ANPPIA – Sezione di Guspini.

«Siamo orgogliose di ricordare un nostro valoroso concittadino», afferma la presidente di Granate Rosa, Rosalba Cocco, «ma con lui vogliamo ricordare anche gli altri 27 caduti negli eventi della Battaglia di La Maddalena, per non dimenticare il loro sacrificio e restituire Memoria». Un appuntamento che guarda al passato per parlare anche al presente. «Ogni giorno, per noi, è utile per ricordare e riflettere sulle barbarie delle guerre», sottolinea Rosalba Cocco, invitando la cittadinanza a partecipare numerosa.

© Riproduzione riservata