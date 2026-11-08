Questa mattina a Ittiri, in occasione delle celebrazioni per il 4 Novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, posticipate nel paese a oggi per condividere questo momento con tutta la cittadinanza, l’amministrazione comunale ha con il sindaco Baingio Cuccu, insieme alle autorità civili e militari, si sono ritrovati insieme per rendere omaggio a chi ha servito e serve il Paese.”La memoria non è un semplice esercizio di stile legato a una data sul calendario, ma un valore vivo che appartiene a tutti noi. Ricordare il sacrificio di chi ha lottato per la nostra libertà significa custodire quel bene prezioso che è la pace, oggi più che mai fragile e da difendere ogni giorno con il senso civico e il rispetto reciproco.” Le parole del primo cittadino davanti alle persone presenti. Il sindaco ha rivolto un grazie sincero alle autorità civili, militari, religiose, alle associazioni combattentistiche e d'arma e a tutti i cittadini intervenuti, con un pensiero speciale aigiovani, custodi del futuro della nostra comunità. Dopo il ritrovo, alle 10.30, delle autorità e dei partecipanti in Piazza del Comune, alle 10.45 è partito il corteo da Piazza del Comune.Alle 11 la Santa Messa presso la chiesa San Francesco, alle 12 l'onore

ai Caduti e alle medaglie d'oro e d'argento al valor militare in Piazza G.M. Simula. La cerimonia è stata accompagnata dalle note della Banda Musicale Ittirese.

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