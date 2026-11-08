Si celebra oggi alle 18 nella chiesa di Santa Barbara a Sinnai la Festa del Ringraziamento con gli agricoltori e i pastori protagonisti con la donazione dei prodotti della terra che saranno portati direttamente all'altare.

Il tutto in un clima di festa e di fede, con la messa solenne che verrà celebrata dal nuovo parroco, padre Balu, anche in ricordo dei coltivatori e dei pastori che non ci sono più.

Durante la messa, la gente dei campi porterà sull'altare i prodotti tipici del comparto: il vino, l'olio, il miele, la frutta, il maialetto.

«I buoni prodotti della terra – ha scritto oggi padre Balu, nel foglietto della parrocchia - non sono soltanto il risultato del lavoro umano, ma anche una testimonianza della misericordia, della provvidenza e della fedeltà di Dio. Noi possiamo seminare e irrigare il terreno, ma è Dio che fa crescere e moltiplicare il raccolto». E, ancora, «anche oggi pregheremo per la nostra terra, per i nostri agricoltori e pastori, per tutti i lavoratori del settore. Che Dio continui a preservare la fertilità del nostro suolo, a proteggere – ha aggiunto padre Balu - le nostre coltivazioni».

Quella di stasera è la 76esima Giornata del Ringraziamento a Sinnai.

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