Proseguirà anche nei mesi di novembre e dicembre nel suggestivo scenario di Sa dom'e Farra a Quartu , la rassegna Si Ghetat custu bandu organizzata dalle associazioni in rete Città di Quarto, Su Idanu e Su Scrignu de Campidanu, assieme a Nodas, Femminas e Boxis Campidanesas.Il laboratorio di ballo sardo, curato dall’associazione Città di Quartu 1928, appuntamento molto partecipato che permette a chiunque di provare in prima persona le danze della tradizione quartese e di altre aree dell’Isola, si terrà il venerdì alle 19, a novembre il 13, 20 e 27, a dicembre il 4, 11 e 18. Il laboratorio sartoriale, a cura dell’associazione Su Idanu, è pensato per chi ama gli abiti tradizionali e vuole scoprirne tecniche e significati: si svolgerà il mercoledì alle 18: a novembre l’11 e 18, a dicembre il 2, 9 e 16. Il laboratorio di poesia improvvisata, proposto da Su Scrignu de Campidanu, offre l’occasione di avvicinarsi alle forme del canto tipicamente sardo e tornerà il lunedì alle 19: a novembre il 9, 16, 23 e 30, a dicembre il 7 e 14. Tre percorsi diversi ma uniti da un’idea precisa: che la tradizione sia un patrimonio vivo, da praticare e non soltanto da ricordare. I laboratori diventano così luoghi di incontro tra generazioni, dove chi custodisce un sapere lo condivide e chi si avvicina per curiosità può scoprire quanto sia vasta, e ancora capace di sorprendere, l’identità della città in cui vive. E le porte sono ovviamente aperte anche ai turisti, vacanzieri magari a Quartu solo per qualche giorno ma interessati a toccare da vicino la tradizione.

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