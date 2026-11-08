Lando Norris su McLaren ha vinto il Gran Premio del Brasile. L'inglese ha preceduto le due Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar.

Quinta la Mercedes del campione del mondo Kimi Antonelli a rischio penalità per aver ostacolato l'Alpine di Colapinto al box, mentre le Ferrari non vanno oltre il settimo posto con Charles Leclerc e la nona piazza con Lewis Hamilton.

(Unioneonline)

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