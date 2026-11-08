La festa popolare della cultura e della solidarietà organizzata da ARCI Nord Sardegna, animerà piazza Santa Caterina e il Centro giovani del Comune di Sassari con un programma rivolto a persone di tutte le età. Dal 13 al 15 novembre il centro storico cittadino ospiterà “Come lucciole nelle tenebre”: laboratori, libri, teatro, musica e occasioni di incontro gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza, anche a chi non è tesserato.

Franco Uda, presidente dell’ARCI Nord Sardegna, spiega: «Abbiamo scelto questo titolo perché i tempi che ci circondano sono paragonabili a tenebre: guerre, contrasti, popolazioni che vengono perseguitate. Le lucciole riprendono il tema della nostra campagna di tesseramento nazionale: una lucciola da sola non riesce probabilmente a illuminare le tenebre, ma tante lucciole, insieme, sì. Crediamo che il lavoro corale e la partecipazione possano davvero fare luce».

Il via venerdì 13 novembre: il Centro giovani ospita i laboratori di falegnameria e sartoria e le attività di falegnameria e ceramica dedicate alle scuole. Nel pomeriggio si potranno eseguire test rapidi, anonimi e gratuiti per HIV, sifilide, HBV e HCV. In P.zza S. Caterina è in programma la proposta teatrale “Tracce in cammino”. Al Centro giovani, Martina Maccianti presenta Hackerare il linguaggio. Parole, bug e politiche del dicibile, in dialogo con Giampiero Branca dell’Università di Sassari. Segue, con la stessa autrice, La cornice che abitiamo, laboratorio sul potere delle parole. Dalle 21 i concerti delle band The Gloaming, Morbo, Outrage e Starvation.

Sabato 14 novembre il Centro giovani accoglie il torneo di mariglia e i laboratori di ritratti, tessitura e fotografia; in piazza, Beppe Dettori presenta Le fantastiche avventure del delfino Zuniari, dialogando con Zeppe Salaris e accompagnando l’incontro con inserti musicali; successivamente aperitivo e musica di Royal Circus Ostrica. In piazza il laboratorio di flowerstick e quello sulla memoria e, contemporaneamente, il Centro giovani ospita il laboratorio di decorazioni natalizie. Alle 20 si brinda per i 70 anni dell’ARCI con la torta e il vino. Dalle 21 concerti con Koury Ndiaye Afro-World-Music, Vulika Rot e Rusty Punx.

La mattina di domenica al Centro giovani si svolgono il laboratorio di teatro e, in piazza, l’Angolo della lettura offre uno spazio dedicato ai libri e all’ascolto. Dalle 12.30 pranzo popolare e musica di A Bozzi Manna.

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