Il Comune di Gonnostramatza, tra le sue ultime iniziative, propone ai cittadini i “Percorsi culturali e di benessere”. Nello specifico, promuove due appuntamenti rivolti a favorire la conoscenza del patrimonio, il benessere personale, la partecipazione intergenerazionale e la coesione sociale. La prima, percorso di una giornata, sarà a Fordongianus, il 12 dicembre: previste attività di conoscenza delle terme romane e della Casa Aragonese, pranzo e, compatibilmente con le condizioni organizzative e di accessibilità, un’esperienza nell’area termale. Il programma definitivo sarà comunicato agli ammessi prima della conferma. Il secondo appuntamento è previsto in Umbria, dal 27 al 29 novembre; un percorso culturale di tre giorni e due pernottamenti. Il programma comprende Perugia, Assisi e un itinerario storico-culturale tra Spello e Spoleto, con trasporto aereo e su strada, visite e soggiorno. Possono presentare la domanda i residenti nel Comune senza limiti di età, entro il 10 novembre. Le richieste potranno essere effettuate all’Ufficio Protocollo (agli orari di apertura dello sportello al pubblico), tramite PEC (indirizzo protocollo@pec.comune.gonnostramatza.or.it) o via e-mail (indirizzo servizisociali@comune.gonnostramatza.or.it).

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