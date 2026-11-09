Un gigante buono. Amato e rispettato, in Sardegna come nel resto d'Italia. La morte improvvisa di Tore Serra, presidente della Federbasket regionale, ha profondamente scosso la comunità cestistica isolana, che si è stretta nel ricordo di uno dei suoi simboli più amati. Prima protagonista della stagione indimenticabile del Brill Cagliari, poi allenatore e fondatore del Basket Su Planu, punto di riferimento per generazioni di ragazzi. Infine presidente della Fip Sardegna, incarico che ricopriva dal 2021.

Tra i primi a manifestare il proprio cordoglio è stato il presidente nazionale della Fip, Gianni Petrucci, che ha ricordato «il suo amore per le persone, per il basket e il suo modo semplice e schietto di essere un dirigente federale», esprimendo vicinanza alla famiglia e ai fratelli Rino e Ugo.

Anche il presidente della Legabasket, Maurizio Gherardini, ha voluto ricordare Serra come una persona «sempre disponibile e attiva», impegnata nel sostenere le manifestazioni sportive e nel valorizzare la tradizione cestistica della Sardegna.

Il ricordo delle società. Commosso il saluto della Dinamo Sassari, della quale Serra aveva indossato la maglia nella stagione 1982-83. Il club del presidente Stefano Sardara ne ha ricordato il talento e la straordinaria precisione al tiro, ma soprattutto l'impegno successivo nella formazione dei giovani e nella crescita del movimento.

Anche l'Esperia Cagliari, altra società alla quale Serra aveva legato una parte importante della propria carriera sfiorando un'incredibile promozione in A2 nel 1986, ha voluto rendergli omaggio: i rossoblù hanno dedicato alla sua memoria la prima vittoria esterna della stagione, conquistata domenica sul parquet della Virtus Cermenate in Serie B Interregionale. Al cordoglio si è unito il Coni Sardegna. Il presidente Bruno Perra, predecessore di Serra alla guida della Federbasket regionale e legato a lui da una lunga amicizia, ha espresso a nome dell'intero movimento sportivo isolano la propria vicinanza ai familiari.

Il dolore di Su Planu. Ma è forse il messaggio del Basket Su Planu, la società che Serra aveva fondato nel 1988 e alla quale aveva dedicato gran parte della propria vita, a restituire il ritratto più intimo dell'uomo. «Stavolta ci hai giocato davvero un brutto scherzo, Presidente», si legge nel saluto pubblicato dalla società selargina, «ci piacerebbe riavvolgere il nastro e tornare ad appena tre giorni fa. Ti abbiamo lasciato in palestra, nel tuo piccolo grande mondo, mentre organizzavi l'ennesima festa per i tuoi bambini, per i tuoi ragazzi».

Poi il ricordo di ciò che Serra ha rappresentato per intere generazioni: i bambini accolti in palestra, i ragazzi aiutati nei momenti difficili: «Ci hai insegnato che una palla che rimbalza può salvarti la vita», scrive ancora il club.

Un minuto di silenzio. Anche il Comitato regionale della Fip ha salutato il proprio presidente. E per onorarne la memoria ha disposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi dell'Isola in occasione delle gare che si svolgeranno durante la settimana.

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