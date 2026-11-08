Novant’anni di storia dell’automobile, tra innovazione, curiosità e passione per i motori. Mandas ha celebrato la Fiat 500 Topolino e le sue eredi con un convegno ospitato ieri sera nell’aula conferenze del Museo Auto e Moto della Sardegna “Attilio Mocci Demartis”. L’iniziativa, organizzata dal Circolo Sardo Auto Moto d’Epoca S.C.Q. di Cagliari in collaborazione con il Comune, ha richiamato appassionati e curiosi, confermando l’interesse per un modello che ha segnato un'epoca nella storia della mobilità italiana. «Siamo molto soddisfatti della partecipazione e dell’interesse dimostrato dal pubblico – commenta il sindaco Umberto Oppus –. Occasioni come questa permettono di valorizzare il nostro museo e di far conoscere una parte importante della storia dell'automobile, attraverso modelli che continuano a suscitare emozioni in diverse generazioni».

L'incontro, dal titolo “90° anni Fiat 500 Topolino e Fiat nuova 500 elaborate (Abarth, Giannini, Steyr Puch)”, è stato moderato da Angelo Melis, componente della Commissione Cultura dell'Automotoclub Storico Italiano. Il primo approfondimento è stato dedicato alla Topolino, dalla nascita del progetto alle caratteristiche tecniche, passando per aneddoti e curiosità legati alla piccola vettura che ha accompagnato la motorizzazione di massa nel nostro Paese. La seconda parte del convegno ha spostato l'attenzione sulla Fiat 500 e sulle sue versioni sportive. Mauro Fiori, esperto del modello e delle sue derivate, ha ripercorso la storia delle elaborazioni firmate Abarth, Giannini e Steyr Puch, raccontando come la piccola utilitaria sia diventata anche una protagonista del mondo delle competizioni e delle prestazioni sportive.

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