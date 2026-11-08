Nasce il concorso “Su bixinau in luxi. Burcei fiorisce e si illumina” con l'obiettivo di trasformare ogni vicinato, ogni strada in un percorso di luce, colori e tradizione.

Un concorso che non sarà solo una gara, «ma un evento - si legge in un comunicato - per stare insieme, per riscoprire il senso del vicinato, per far fiorire Burcei in uno dei momenti più belli dell'anno: il Natale».

Ogni Bixinau partecipante dovrà addobbare le strade del proprio rione con fiori, luci e decorazioni natalizie. Non solo le strade: anche le abitazioni dovranno essere illuminate e decorate a festa, per creare un percorso continuo, un vero e proprio viaggio tra luci e tradizioni, da un rione all'altro, in tutto il paese, rendendo ogni quartiere un piccolo presepe a cielo aperto.

Il programma prevede, il 7 dicembre, in occasione della manifestazione enogastronomica "Su Prangiu de Sa Festa", all'interno di "Paschixedda a Burcei", un tour con tutti i visitatori della manifestazione, per andare a vedere, rione per rione, gli allestimenti dei "Bixinaus in gara".

Le foto degli allestimenti verranno pubblicate sulle pagine social dedicate e da lì si potrà iniziare a votare. Nel corso della giornata, non mancheranno i momenti musicali, l'arrivo degli asinelli per i bambini, la degustazione lungo il percorso enogastronomico e l'accensione dell'Albero di Natale. Previsti anche premi per i migliori vicinati.

La manifestazione è proposta dal Comune e dalle associazioni CCN Burcei, A Passu Antigu, Is Pastoris de Brucei e Nova. Le iscrizioni sono già aperte.

















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