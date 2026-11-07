Il quartiere Sant’Agostino, uno dei più popolosi di Alghero, torna a organizzarsi e a dare voce ai residenti. Si è svolta ieri sera l’assemblea costituente del nuovo Comitato di Quartiere, un incontro partecipato che segna la ripartenza di un organismo di rappresentanza e confronto sulle esigenze del rione. Nel corso della riunione sono stati eletti i vertici provvisori che accompagneranno il comitato fino alle elezioni del nuovo Consiglio direttivo. Alla presidenza è stato nominato il professor Antonio Farris, mentre Luca Pais ricoprirà il ruolo di segretario. Proprio Farris, nel suo intervento, ha ripercorso la storia dei precedenti comitati di Sant’Agostino, richiamando il valore della partecipazione civica e l’importanza di recuperare un punto di riferimento per gli abitanti. L’assemblea ha quindi approvato all’unanimità l’atto costitutivo, lo statuto e il regolamento elettorale. Le elezioni si terranno domenica 29 novembre e saranno aperte a tutti i residenti del quartiere. Chi desidera candidarsi al Consiglio direttivo potrà presentare la propria adesione entro le ore 20 di domenica 22 novembre. I moduli sono disponibili contattando la pagina Facebook del Comitato di Quartiere Sant’Agostino Alghero, scrivendo a cdqsantagostinoalghero@gmail.com oppure telefonando al 368 3784570. Le future attività del comitato saranno ospitate nei locali messi a disposizione dalla parrocchia del Santissimo Nome di Gesù, grazie alla disponibilità di don Manuel.

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