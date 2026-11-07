Viaggiare con l’Erasmus: il report positivo degli studenti di Porto Torres
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Una giornata di grande impatto ed energia in Auditorium tra racconti di mobilità europea, letture multilingue e testimonianze dirette per ispirare i cittadini di domani. Giovedì 5 novembre, nella cornice gremita dell’Auditorium dei Licei dell’Istituto "Mario Paglietti", di Porto Torres, si è svolta un’intensa giornata di disseminazione dei progetti Erasmus+. Un evento dinamico e coinvolgente pensato per condividere con la comunità e con il territorio i traguardi, le emozioni e il profondo valore formativo delle esperienze di mobilità internazionale vissute dagli studenti.Protagonisti della mattinata sono stati i ragazzi, che hanno accolto con entusiasmo le classi terze dei Plessi 1 e 2 degli Istituti Comprensivi di Porto Torres. Attraverso sei avvincenti testimonianze di viaggio, i liceali hanno ripercorso le tappe che li hanno portati in Francia, Spagna, Ungheria, Finlandia e Polonia. A scandire i racconti, un suggestivo intreccio di letture a tema "Il Viaggio" — tratte da classici della letteratura e della filosofia, da Sant'Agostino a Montaigne — interpretate con maestria in italiano, inglese, francese e spagnolo dalle classi 4A ESAbac e 3CL. L'evento rientra tra le principali attività di disseminazione del programma Erasmus+, nate per mostrare il valore concreto delle opportunità europee e ispirare i giovanissimi che si preparano a scegliere il proprio percorso di studi. «L'Erasmus rappresenta uno dei pilastri più preziosi della nostra offerta formativa: offrire ai nostri ragazzi l'opportunità di viaggiare, immergersi in nuove culture e costruirsi come cittadini del mondo è una priorità assoluta. Vedere i nostri studenti salire sul palco e trasmettere con così tanta passione il valore dell'apertura internazionale ai ragazzi delle scuole medie dimostra quanto sia fondamentale fare rete sul territorio e guardare insieme al futuro.» Particolarmente toccante è stato il racconto delle esperienze di lungo termine, che trasformano radicalmente il percorso personale e scolastico dei partecipanti. La testimonianza di una studentessa,mobilità lunga in Francia: «Vivere all'estero per circa due mesi è stata un'opportunità meravigliosa, una di quelle esperienze che ti cambiano dentro. All'inizio c'era un po' di emozione e timore per la lingua e la novità, ma fin dai primi giorni mi sono sentita accolta in modo incredibile: la famiglia ospitante è diventata a tutti gli effetti una seconda famiglia per me. Consiglio a tutti di cogliere questa possibilità, perché ti fa scoprire quanto si è capaci di crescere e quanto il mondo sappia farti sentire a casa.»
L'incontro si è chiuso con il lancio della nuova programmazione dei progetti di mobilità internazionale per l'anno scolastico in corso.