Prosegue a Sarroch il ciclo di incontri dedicato alla salute, al benessere e alla longevità, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Cooperativa Sociale Passaparola. Dopo la partecipazione e l’interesse suscitati dai precedenti appuntamenti con la farmacista Stefania Melis, lunedì 9 novembre è in programma un nuovo seminario.

Ospite dell’incontro sarà nuovamente il dottor Roberto Pili, medico oncologo e presidente della Comunità Mondiale della Longevità – IERFOP, che approfondirà il tema con una relazione dal titolo “La sfida della longevità, una questione aperta. Programmi di promozione della longevità attiva e adattiva”.

Un'occasione per riflettere sulle prospettive dell'invecchiamento, sulla qualità della vita e sulle strategie che possono favorire un percorso di longevità attiva, attraverso la prevenzione, la consapevolezza e la promozione del benessere.

L'appuntamento è fissato dalle 16.30 alle 18.30 al Centro di Aggregazione Sociale di Sarroch.

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