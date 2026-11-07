Cerimonia stasera a Solanas frazione turistica di Sinnai con l'insediamento del nuovo parroco don Ignazio Siddi. La nomina dell'arcivescono di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi, è stata firmata lo scorso 23 settembre. Don Siddi prende il posto di don Diego Zanda che ha lasciato l'incarico per un nuovo servizio in Vaticano. Stasera l'insediamento del nuovo parroco con una solenne cerimonia.

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